Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Borderlands 4 est enfin disponible
C'est l'heure de foutre le bordel sur Kairos !2K et Gearbox Software annoncent que Borderlands 4, un looter-shooter et la nouvelle itération de la franchise, est maintenant disponible dans le monde entier sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et l'Epic Games Store. Le jeu sur Nintendo Switch 2 sera disponible le vendredi 3 octobre 2025.
Vous affronterez le tyrannique Gardien du Temps sur la vaste planète Kairos. Le jeu évolue avec de nouvelles mécaniques et une histoire plus profonde.
- Une action intense, des Chasseurs de l'Arche percutants et des milliards d'armes destructrices.
- Les arbres de compétences les plus profonds à ce jour.
- Des zones fluides et dynamiques avec des missions secondaires et des événements.
- De nouvelles mécaniques de déplacement et un véhicule digirunner.
- Des combats en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs.
Vous pouvez aussi vous attendre à une feuille de route bien remplie de contenu gratuit et payant après la sortie du jeu.
Borderlands 4 est disponible en trois éditions : l'Édition Standard, l'Édition Deluxe et l'Édition Super Deluxe. L'Édition Standard (79,99 € sur consoles, 69,99 € sur PC) inclut le jeu de base. L'Édition Deluxe (99,99 € sur consoles et PC) ajoute le Bounty Bundle, qui contient quatre packs d'extension avec de nouvelles zones, missions et boss, ainsi que quatre cartes de l'Arche avec des défis et des récompenses uniques, de nouveaux équipements, armes et éléments cosmétiques. L'Édition Super Deluxe (129,99 € sur consoles et PC) inclut tout le contenu de l'Édition Deluxe ainsi que le Vault Hunter Bundle, qui comprend deux packs d'histoire avec de nouveaux Chasseurs de l'Arche, de nouvelles histoires, quêtes et régions, et de nouveaux équipements. Cette édition offre aussi le pack Ornate Order avec quatre skins de chasseurs de l'arche, quatre skins de têtes et quatre skins de corps.
