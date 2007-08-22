Resident Evil Requiem : ouverture des précommandes et nouvelle vidéo

Publié le Jeudi 30 octobre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Les précommandes de Resident Evil Requiem sont ouvertes. Notez que le jeu est toujours attendu pour le 27 février 2026, ce qui vous laisse un peu de temps quand même pour vous décider.En, cas de précommande, vous obtiendrez un costume bonus pour Grace.Resident Evil Requiem sera disponible en édition Standard et en édition Deluxe. Cette dernière comprendra un pack exclusif de cinq costumes, quatre skins d'armes, deux filtres d'écran, deux porte-bonheurs, et d'autres bonus non-encore dévoilés.Les joueurs qui achèteront le jeu sur l'Epic Games Store recevront des objets spéciaux sur le thème de Resident Evil dans Fortnite.Une édition spéciale de la manette Nintendo Switch 2 Pro aux couleurs du jeu sortira en même temps.Enfin, un Amiibo inspiré du jeu est attendu pour l'été 2026.