Publié le Jeudi 30 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Hoomanz! le jeu d'infiltration sans combat est sorti
Trop mignon, c'est un handicapDéveloppé par Koffeecup, Hoomanz! est un jeu d'infiltration sans combat dans lequel vous allez incarner Shoo, le gardien de la planète. Manque de bol, d'affreux bipède, les Hoomanz, ont débarqué en masse sur la planète Erf, votre planète.
Vous allez devoir vous faufiler dans le noir, éviter la lumière, surtout éviter la lumière, oh oui éviter la lumière parce que sinon, les Hoomanz vont vous voir et vouloir vous faire des câlins parce que vous êtes trop mignon. Et vous détestez les câlins.
Et c'est un souci, d'être trop mignon, parce que pour vous débarrasser des Hoomanz, vous devez les effrayer. Il faudra donc utiliser votre environnement pour faire monter son niveau de stress.
Le jeu vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé à moins de 18 € et une démo gratuite est disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.
Une nouvelle bande-annonce vous donnera un petit aperçu du jeu :
