Dernières actus
Over the hill : un je de 4x4 à ...
Aphelion, le nouveau jeu de Don'...
Battlefield lance Redsec, son ba...
As Long As You’re Here, un jeu...
Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Trust GXT 723 Ruya, un excellent fauteuil pour gamer
Du bonheur pour les fessesOn passe quasiment autant de temps, voire plus, sur sa chaise de bureau que dans son lit. Alors que personne ne contestera la nécessité d'avoir une bonne literie pour ne pas avoir de problèmes de dos et autres soucis de santé, pourquoi continue-t-on d'acheter des chaises de bureau au rabais ?
Nous avons testé la nouvelle chaise pour gamer de chez Trust, la Trust GXT 723 Ruya.
Avec un prix abordable, elle affiche de belles promesses niveau confort et qualité.
Nous avons donc passé des jours entiers le cul vissé dedans pour voir si ces promesses étaient tenues...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Resident Evil Requiem : ouverture des précommandes et nouvelle vidéo
- UNDISPUTED Championship Edition est disponible
- BloodRayne: Definitive Collection débarque sur PS5 et Nintendo Switch
- Hoomanz! le jeu d'infiltration sans combat est sorti
- Earth vs Mars : le nouveau jeu de stratégie signé Relic Entertainment est sorti
- Honeycomb: The World Beyond sortira finalement en 2026
- Timberborn, un jeu de construction avec des castors cyberpunks
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)