(TEST) Trust GXT 723 Ruya, un excellent fauteuil pour gamer

Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Du bonheur pour les fesses

On passe quasiment autant de temps, voire plus, sur sa chaise de bureau que dans son lit. Alors que personne ne contestera la nécessité d'avoir une bonne literie pour ne pas avoir de problèmes de dos et autres soucis de santé, pourquoi continue-t-on d'acheter des chaises de bureau au rabais ?Nous avons testé la nouvelle chaise pour gamer de chez Trust, la Trust GXT 723 Ruya.Avec un prix abordable, elle affiche de belles promesses niveau confort et qualité.Nous avons donc passé des jours entiers le cul vissé dedans pour voir si ces promesses étaient tenues...