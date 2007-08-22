Dernières actus
(TEST) Trust GXT 723 Ruya, un ex...
Over the hill : un je de 4x4 à ...
Aphelion, le nouveau jeu de Don'...
Battlefield lance Redsec, son ba...
Publié le Jeudi 30 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Timberborn, un jeu de construction avec des castors cyberpunks
Moi aussi j'ai la queue plateAprès plus de 4 ans en accès anticipé, Timberborn s'apprête à débarquer en version finale. Ce sera dans les prochains jours et le jeu sera disponible sur PC, sur toutes les plateformes classiques (Steam, Epic, Gog).
Le jeu prend place dans un monde où les humains ont disparu. Les castors ont pris le pouvoir. Des castors cyberpunks. Ou plutôt Arbropunks, comme le jeu les définit.
2 factions de castors sont proposées. Chacune avec ses particularités, ses bâtiments, ses évolutions... Et vous allez devoir construire une ville, à partir de bois bien entendu, gérer les cultures, faire face à la pollution, à la sécheresse...
Le but est de créer la ville la plus prospère et la plus durable possible.
Le jeu se dévoile en vidéo. Avec plein de queues plates.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- The Outer Worlds 2 est disponible
- DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake est disponible
- Thief VR: Legacy of Shadow annoncé pour le 4 décembre
- Kritter: Defend Together, le Tower Defense coopératif dévoile une vidéo
- Bubble Bobble Sugar Dungeons, en vidéos et en précommande
- Le jeu Indien Detective Dotson est sorti sur Nintendo Switch
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)