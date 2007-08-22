Timberborn, un jeu de construction avec des castors cyberpunks

Publié le Jeudi 30 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi j'ai la queue plate

Après plus de 4 ans en accès anticipé, Timberborn s'apprête à débarquer en version finale. Ce sera dans les prochains jours et le jeu sera disponible sur PC, sur toutes les plateformes classiques (Steam, Epic, Gog).Le jeu prend place dans un monde où les humains ont disparu. Les castors ont pris le pouvoir. Des castors cyberpunks. Ou plutôt Arbropunks, comme le jeu les définit.2 factions de castors sont proposées. Chacune avec ses particularités, ses bâtiments, ses évolutions... Et vous allez devoir construire une ville, à partir de bois bien entendu, gérer les cultures, faire face à la pollution, à la sécheresse...Le but est de créer la ville la plus prospère et la plus durable possible.Le jeu se dévoile en vidéo. Avec plein de queues plates.