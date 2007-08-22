Dernières actus
Publié le Jeudi 30 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
BloodRayne: Definitive Collection débarque sur PS5 et Nintendo Switch
Sexy girlSérie phare des années 2000, Bloodrayne revient en version remasterisée. Ziggurat Interactive s'apprête à livrer une version PS5 et une version Nintendo Switch du jeu. Des versions boîtes seront aussi disponibles.
Cette série de jeu d'action vous met dans la peau de Bloodrayne, mi-humaine mi-vampire, qui combat les nazis en tenue ultra-moulante sans jamais que ses gros seins ne sortent de sa combi. Et au passage, elle affronte aussi toutes les créatures infernales créées par le IIIe Reich lors d'expériences surnaturelles.
Cette compilation comprend Bloodrayne, le premier jeu sorti en 2002, mais aussi Bloodrayne 2, sorti en 2004. En bonus, vous aurez droit à Bloodrayne Betrayal, sorti en 2011, qui est un petit jeu d'action en vue de côté.
Bon. Le remastered a quand même l'air de piètre qualité... A réserver aux amateurs uniquement. Aucune date de sortie précise n'a été révélée.
