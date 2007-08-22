Dernières actus
Honeycomb: The World Beyond sort...
Timberborn, un jeu de constructi...
(TEST) Trust GXT 723 Ruya, un ex...
Over the hill : un je de 4x4 à ...
Publié le Jeudi 30 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Earth vs Mars : le nouveau jeu de stratégie signé Relic Entertainment est sorti
Planète rouge sangEarth VS Mars est un jeu de combats stratégiques solo en tour par tour. Il est développé et édité par Relic Entertainment. Et il vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est vendu pour moins de 14 € et une démo gratuite permet d'y jeter un oeil avant de l'acheter.
Niveau scénario, on est sur du classique : Les Martiens visitent la Terre depuis des décennies, enlevant animaux et humains et récupérant leur essence atomique pour créer d'étranges hybrides martiens-créatures. Cette fois, ils sont là pour s'emparer de notre planète toute entière.
Vous allez donc, avec votre technologie d'humain, combattre des extra-terrestres en soucoupes volantes. Vous aurez heureusement pour vous aider, le Splice-O-Tron ». Grâce à lui, vous pouvez combiner des « volontaires » humains avec des créatures terrestres pour créer de puissants super-soldats hybrides qui combattront aux côtés de l'armée terrestre.
Au fil du temps, vous développerez de nouvelles technologies, de nouvelles unités, dans le but de rivaliser avec la puissance martienne.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- The Outer Worlds 2 est disponible
- DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake est disponible
- Thief VR: Legacy of Shadow annoncé pour le 4 décembre
- Kritter: Defend Together, le Tower Defense coopératif dévoile une vidéo
- Bubble Bobble Sugar Dungeons, en vidéos et en précommande
- Le jeu Indien Detective Dotson est sorti sur Nintendo Switch
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)