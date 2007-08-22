Dernières actus
Publié le Jeudi 30 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Honeycomb: The World Beyond sortira finalement en 2026
Patience et longueur de temps...Intialement prévu pour le 6 novembre, le jeu Honeycomb: The World Beyond vient d'être repoussé à début 2026. Une sage décision plutôt que de livrer un jeu buggé, incomplet... bref, pour laisser le temps de peaufiner tout ça.
Pour rappel, il s'agit d'un jeu de survie dans un monde bac à sable : Vous êtes sur la planète Sota7, une panète inconnue qu'il va vous falloir étudier de fond en comble. Etudier la faune. Etudier la flore. Prendre des échantillons. Les analyser. Comprendre l'ecosystème... et bien entendu, survivre. Face aux éléments, à vos besoins et aux dangers de la planète. La planète est totalement accessible et vous allez pouvoir le modeler selon votre volonté, selon vos besoins.
Vous pourrez également créer de nouvelles espèces de plantes et d'animaux pour répondre à vos besoins... au risque d'en chambouler toute la planète...
Le jeu est développé par Frozen Way et édité par Snail Games et Frozen District. Il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.
