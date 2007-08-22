Dernières actus
Publié le Jeudi 30 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
UNDISPUTED Championship Edition est disponible
Ne jetez pas le gant trop viteSorti l'année dernière, Undisputed est un jeu de boxe anglaise. Il est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous l'avions testé lors de sa sortie. Vous pouvez donc retrouver notre avis sur le jeu en cliquant ici.
Un bon petit jeu de boxe, idéal pour coller des mornifles à plein de gens, mais en restant dans la légalité, puisque c'est virtuel. Mais franchement, ça détend.
Une nouvelle version du jeu vient de sortir. UNDISPUTED Championship Edition comprend le jeu et 4 extensions : le pack WBC, le pack Iron & Steel et le pack Mexican Monster.
Cette sortie coïncide avec la mise à jour 2.0 du jeu, qui ajoute différentes fonctionnalités : le cross-play, déjà, qui va permettre à tous les joueurs de s'affronter quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent.
Enfin, le Character Creator Online permet de créer son combattant et de l'utiliser en ligne, pour affronter d'autres joueurs.
Enfin, une version additionnelle de Terence Crawford fait également son apparition.
Alors ? Tous en short ?
