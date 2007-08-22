PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de novembre

Publié le Jeudi 30 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

J'ai connu mieux

Stray (PS5, PS4)

EA Sports WRC 24 (PS5)

Totally Accurate Battle Simulator (PS5, PS4)

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre biblliothèque dès le 4 novembre :