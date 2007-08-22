Dernières actus
Publié le Jeudi 30 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de novembre
J'ai connu mieuxComme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.
Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre biblliothèque dès le 4 novembre :
- Stray (PS5, PS4)
- EA Sports WRC 24 (PS5)
- Totally Accurate Battle Simulator (PS5, PS4)
