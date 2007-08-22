Dernières actus
Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 10:10:00 par Cedric Gasperini
Resident Evil Requiem, aussi sur Nintendo Switch 2
Grosse flippe en vueCapcom a confirmé le développement de Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2. Il sortira le 27 février 2026 comme sur les autres plateformes. Il sera disponible en même temps que d'autres jeux de la saga, puisque Resident Evil 7 biohazard et Resident Evil Village sont en cours de portage sur la nouvelle console de Nintendo.
Un nouveau trailer de Resident Evil Requiem a été publié.
Dans cette vidéo, on découvre Grace Ashcroft durant son enquête dans l''hôtel Wrenwood. L'ocasion d'apercevoir de nouveaux ennemis, quelques armes et de nouveaux lieux.
Pour rappel, le jeu se déroule environ 30 ans après l'épidémie de Raccoon City. On va y suivre Grace Ashcroft, jeune analyste du FBI. Elle va devoir faire face aux souvenirs entourant la mort de sa mère, Alyssa Ashcroft.
