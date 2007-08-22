Lynked: Banner of the Spark arrive sur Switch

Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 10:20:00 par Anthony Razafinjatovo

 

Lynked: Banner of the Spark arrive sur Switch

Bâtissez un monde nouveau avec les robots que vous sauvez !

Dreamhaven et le développeur FuzzyBot ont lancé aujourd'hui Lynked: Banner of the Spark, un RPG léger qui mêle l'action roguelite au charme des simulations de vie, sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Le jeu offre une gamme de fonctionnalités exclusives à la plateforme, conçues pour améliorer le gameplay et tirer parti des capacités du système. Achetez Lynked dès maintenant pour 22,99 € sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Optimisé pour la Nintendo Switch 2, Lynked est compatible avec le GameShare via GameChat. Ce mode permet à un maximum de deux amis de se joindre à l'aventure en tant que Buddy. Le mode Joy-Con est aussi compatible avec le jeu. Les joueurs peuvent aussi profiter du mode Big and Small Head, qui ajuste les proportions des personnages. Il y a aussi un élément cosmétique exclusif pour personnaliser votre personnage.

Lynked est un RPG d'action haut en couleur dans lequel les joueurs font équipe avec des alliés robots pour affronter la menace Combot. Après avoir testé leur courage contre des vagues d'ennemis dans des missions en solo ou en coopération, les joueurs rentrent chez eux pour construire un nouveau monde radieux aux côtés de leur bande de robots sauvés. Ils doivent créer une ville florissante avec les ressources qu'ils ont collectées pour augmenter leur puissance pour la prochaine aventure.


 

 
image

 

 

 

 

