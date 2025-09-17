DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mercredi 17 septembre 2025 Ã 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Riddlewood Manor sort sa dÃ©mo
RÃ©solvez dâ€™Ã©tranges Ã©nigmes pour explorer un labyrinthe de piÃ¨ces mystÃ©rieuses !Riddlewood Manor, une comédie d'horreur et d'énigmes se déroulant dans un manoir hanté, proposera une démo pendant le Steam Next Fest en octobre. Ce jeu, développé par Peanut Button, tentera d'éteindre la vie de tous ceux qui oseront parcourir ses couloirs.
Démêlez l'énigmatique mystère du manoir Riddlewood. Survivez aux esprits malveillants qui se tapissent dans l'ombre, attendant le bon moment pour vous tuer. Résolvez des énigmes complexes, comme dans les jeux d'évasion, avec une vue à la première personne à 360° inspirée des dessins animés nostalgiques des années 1990. Découvrez le sort qui a frappé la famille Riddlewood et sortez-en vivant ou mourez en essayant. Oh, et méfiez-vous d'une poupée démoniaque nommée Suzie... elle mord.
