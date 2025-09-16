DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mercredi 17 septembre 2025 Ã 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Xbox, prochaines sorties sur le Game Pass
Du nouveau sur les Game Pass pour la seconde moitiÃ© de SeptembrePour cette deuxième moitié de septembre, le Game Pass vous emmène du royaume des enfers à l'Arbre de Mana, jusqu'aux profondeurs hostiles de la planète Hoxxes.
- Dans Hades, vous devrez défier le dieu des enfers et tenter de vous échapper du monde souterrain de la mythologie grecque.
- Dans Visions of Mana, vous incarnerez Val et Hinna et vous lancerez dans une quête vers l'Arbre de Mana, à travers des paysages vastes, colorés et peuplés de créatures.
- Enfin, dans Deep Rock Galactic: Survivor, vous affronterez des hordes d'aliens mortels, minerez des ressources précieuses et débloquerez de puissantes améliorations pour survivre sur la planète Hoxxes.
Voici la liste des jeux qui seront ajoutés :
- RoadCraft (Cloud et Xbox Series X|S) - le 16 septembre
- Call of Duty: Modern Warfare III (Console) - le 17 septembre
- For the King II (Console) - le 17 septembre
- Overthrown (Game Preview) (Xbox Series X|S) - le 17 septembre
- Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 17 septembre
- Frostpunk 2 (Cloud et Xbox Series X|S) - le 18 septembre
- Wobbly Life (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 18 septembre
- Hades (Cloud, Console et PC) - le 19 septembre
- Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) - le 22 septembre
- Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 25 septembre
- Sworn (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 25 septembre
- Visions of Mana (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 25 septembre
- Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Console et PC) - le 30 septembre
- Sopa – Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console et PC) - le 6 octobre
De nouveaux avantages sont aussi offerts dans le Game Pass Ultimate, avec du contenu pour Terminull Brigade: Rogueteers et Rainbow Six Siege.
Pour plus d'informations, consultez le Xbox Wire en français et suivez @XboxGamePassFR sur X.
