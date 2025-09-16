Xbox, prochaines sorties sur le Game Pass

DerniÃ¨res actus

EVE Vanguard : Operation Nemesis...

Xbox annonce une nouvelle mise Ã...

CHIEN 51 arrive sur grand Ã©cran...

POOLS arrive sur PS5 en Novembre

(TEST) Gloomy Eyes (PC, PS5, Xbo...

 

PubliÃ© le Mercredi 17 septembre 2025 Ã  10:30:00 par Anthony Razafinjatovo

 

Xbox, prochaines sorties sur le Game Pass

Du nouveau sur les Game Pass pour la seconde moitiÃ© de Septembre

Pour cette deuxième moitié de septembre, le Game Pass vous emmène du royaume des enfers à l'Arbre de Mana, jusqu'aux profondeurs hostiles de la planète Hoxxes.
  • Dans Hades, vous devrez défier le dieu des enfers et tenter de vous échapper du monde souterrain de la mythologie grecque.
  • Dans Visions of Mana, vous incarnerez Val et Hinna et vous lancerez dans une quête vers l'Arbre de Mana, à travers des paysages vastes, colorés et peuplés de créatures.
  • Enfin, dans Deep Rock Galactic: Survivor, vous affronterez des hordes d'aliens mortels, minerez des ressources précieuses et débloquerez de puissantes améliorations pour survivre sur la planète Hoxxes.

Voici la liste des jeux qui seront ajoutés :
  • RoadCraft (Cloud et Xbox Series X|S) - le 16 septembre
  • Call of Duty: Modern Warfare III (Console) - le 17 septembre
  • For the King II (Console) - le 17 septembre
  • Overthrown (Game Preview) (Xbox Series X|S) - le 17 septembre
  • Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 17 septembre
  • Frostpunk 2 (Cloud et Xbox Series X|S) - le 18 septembre
  • Wobbly Life (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 18 septembre
  • Hades (Cloud, Console et PC) - le 19 septembre
  • Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) - le 22 septembre
  • Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 25 septembre
  • Sworn (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 25 septembre
  • Visions of Mana (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 25 septembre
  • Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Console et PC) - le 30 septembre
  • Sopa – Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console et PC) - le 6 octobre

De nouveaux avantages sont aussi offerts dans le Game Pass Ultimate, avec du contenu pour Terminull Brigade: Rogueteers et Rainbow Six Siege.

Pour plus d'informations, consultez le Xbox Wire en français et suivez @XboxGamePassFR sur X.

image

 

Â 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©


Ajouter un commentaire

Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisÃ© par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par Azu

- L'Edito du Dimanche par streum13

- Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam par iactus

Articles prÃ©fÃ©rÃ©s

- (TEST) Senuaâ€™s Saga: Hellblade II Enhanced

- Les nominÃ©s pour la Gamescom Award 2025

- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont Ã©tÃ© annoncÃ©s !

- FC 26 : nos premiÃ¨res impressions depuis la Gamescom

- Gamescom 2025 : Les photos

- Borderlands 4 : plus d'infos

- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)

DerniÃ¨res VidÃ©os

- Vampire : The Masquerade â€“ Bloodlines 2 est en prÃ©commande

- Subnautica 2 annonce une nouvelle crÃ©ature

- Little Nightmares III est disponible en dÃ©mo

- Blood of Mehran arrive en Octobre

- (TEST) Metal Eden (PC, PS5, Xbox Series)

- Assassin's Creed : Shadows annonce sa nouvelle extension

- Truck Driver : The Dutch Connection arrive cet automne

Derniers Concours

- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intÃ©grale 8 films (DVD)

54461-xbox-game-pass-jeux-video-nouvautes-console-et-pc