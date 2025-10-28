DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mercredi 17 septembre 2025 Ã 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Wreckreation sort en Octobre
Explorez 400 mÂ² d'un bac Ã sable mÃ©canique oÃ¹ vous pourrez crÃ©er et dÃ©truire Ã votre guise !Three Fields Entertainment, le studio derrière la série Burnout, lancera son nouveau jeu de course, Wreckreation, sur Steam, PS5 et Xbox Series le 28 octobre 2025. Le jeu vous offre le meilleur des deux mondes : le plaisir des courses d'arcade et la liberté de créer.
Au volant de plus de 50 voitures, les joueurs peuvent explorer un vaste monde ouvert. Promenez-vous dans un comté fictif de 400 km² rempli d'occasions pour la vitesse, les cascades et les accidents. L'ADN de Burnout est bien présent : les courses, les sauts et les accidents sont au cœur du jeu.
Avec sa fonctionnalité Live Mix, Wreckreation va encore plus loin. Les joueurs peuvent ouvrir le menu de construction à tout moment et concevoir leur propre paradis de course. Construisez des routes qui montent jusqu'aux nuages, créez des boucles, des rampes et des sauts, ou ajoutez des panneaux, des maisons, des décorations et même des statues de dinosaures.
La créativité n'a pas de limites, et vous pouvez tout partager. Invitez vos amis à courir, à s'écraser et à explorer votre monde de course personnel ensemble. De plus, d'une simple pression sur un bouton, vous pouvez changer la météo, l'heure du jour, la densité de la circulation et bien d'autres choses encore, ce qui vous permet de personnaliser chaque course selon votre imagination.
Wreckreation sera disponible sur Steam,PS5 et Xbox Series, tant en version numérique qu'en magasin. Le jeu sera offert au prix de vente conseillé de 39,99 €.
