Publié le Mercredi 17 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
CHIEN 51 arrive sur grand écran en Octobre
Suivez cette enquête dans laquelle deux policier que tout oppose sont forcés de travailler ensembleAprès BAC NORD et NOVEMBRE, voici le nouveau film de Cédric Jimenez : CHIEN 51.
Avec Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi, Artus, Stéphane Bak, Lala &ce et Thomas Bangalter.
Ce film a été produit par Hugo Sélignac (CHI-FOU-MI PRODUCTIONS, une société Mediawan). Le scénario est d'Olivier Demangel et Cédric Jimenez, et il est inspiré du roman de Laurent Gaudé, paru aux éditions Actes Sud.
Dans un futur proche, Paris a été divisé en trois zones qui séparent les classes sociales, où l'intelligence artificielle ALMA a révolutionné le travail de la police. Jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés de collaborer pour mener l'enquête.
