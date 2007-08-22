CHIEN 51 arrive sur grand écran en Octobre

Publié le Mercredi 17 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Suivez cette enquête dans laquelle deux policier que tout oppose sont forcés de travailler ensemble

Après BAC NORD et NOVEMBRE, voici le nouveau film de Cédric Jimenez :Avec Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi, Artus, Stéphane Bak, Lala &ce et Thomas Bangalter.Ce film a été produit par Hugo Sélignac (CHI-FOU-MI PRODUCTIONS, une société Mediawan). Le scénario est d'Olivier Demangel et Cédric Jimenez, et il est inspiré du roman de Laurent Gaudé, paru aux éditions Actes Sud.Dans un futur proche, Paris a été divisé en trois zones qui séparent les classes sociales, où l'intelligence artificielle ALMA a révolutionné le travail de la police. Jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés de collaborer pour mener l'enquête.