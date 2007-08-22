Dernières actus
(TEST) Metal Eden (PC, PS5, Xbox...
Assassin's Creed : Shadows annon...
Truck Driver : The Dutch Connect...
Publié le Jeudi 18 septembre 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Blood of Mehran arrive en Octobre
Éliminez vos ennemis à l'épée, avec vos flèches ou évitez-les tel un fantôme !Blood of Mehran, un jeu d'action-aventure et de hack-and-slash qui se déroule dans un magnifique désert arabe, sortira le 7 Octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, Steam et l'Epic Games Store. Ce jeu, développé par Permanent Way Entertainment et publié par Blowfish Studios, vous met dans la peau de Mehran, un ancien soldat rongé par le chagrin qui veut venger le meurtre de sa bien-aimée.
La colère, la vengeance et la corruption ont empoisonné le royaume d'Aura et ont fait de nombreuses victimes. Mehran doit se battre contre les forces sinistres de son passé qui tentent de le plonger dans une existence cauchemardesque. Combattez des gardes royaux, maniez des armes blanches et des armes à distance, et faites progresser les compétences de Mehran grâce à un arbre de compétences dynamique.
Vivez une histoire intemporelle d'amour, de perte et de loyauté. Voyagez à travers des paysages réalistes au son d'une musique qui combine des voix et des instruments persans traditionnels avec de l'électronique moderne. La trame sonore pourra être achetée le jour du lancement sur Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
Dernières Vidéos
- Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 est en précommande
- Subnautica 2 annonce une nouvelle créature
- Little Nightmares III est disponible en démo
- Blood of Mehran arrive en Octobre
- (TEST) Metal Eden (PC, PS5, Xbox Series)
- Assassin's Creed : Shadows annonce sa nouvelle extension
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)