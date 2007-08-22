Dernières actus
Publié le Vendredi 19 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Dune Awakening dévoile son Chapitre 3
Du sable, encore du sable...Une nouvelle grosse mise à jour débarque sur Dune Awakening. Elle sera gratuite et elle répondra à des demandes de la part des joueurs.
Autrement dit, elle apportera plus de contenu, améliorera le gameplay et proposera une progression endgame. Il s'agit du Chapitre 3 de l'aventure.
Niveau combat, les joueurs pourront bénéficier de nouvelles améliorations, avec l’introduction des Lames Jumelles, du Pyroquet, ainsi qu’une refonte complète du Rapière.
En même temps, un DLC payant, inclus dans le Season Pass, sortira. Il s'agit de Raiders of the Broken Lands, proposant notamment plus d'éléments de construction, à savoir 73 pièces de construction et 17 décorations inspirées des contrebandiers de l’Imperium, ainsi qu’un ensemble dédié de distille-combinaison, des armures légères et lourdes, des variantes d’armes, des palettes de couleurs et des emotes.
Sinon, pour info, notre test du jeu est à lire ici.
Le Chapitre 3 est présenté en vidéo :
