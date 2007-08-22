Dernières actus
Évolution de la sécurité pour...
(TEST) Farming Simulator: Signat...
Valor Of Man, un nouveau RPG tac...
Grime II, un nouveau Metroidvani...
Publié le Vendredi 19 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Trails in the Sky 2nd Chapter pour fin 2026
Nouveau remakeSorti il y a quelques semaines, Trails in the Sky 1st Chapter s'offre une suite, prévue pour... la fin de l'année prochaine. Trails in the Sky 2nd Chapter sortira, comme le premier opus, sur PC, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Le jeu reprend là où le premier opus s'est arrêté. On y suit Estelle, toujours à la rencherche de Joshua, son frère. Et sa route va l'amener à affronter les Exécutants de Ouroboroso. Se déroulant essentiellement dans le Royaume de Liberl, cette quête a toutefois des répercussions sur tout le continent de Zemuria.
Le jeu est à nouveau développé par Nihon Falcom Corporation. Il s'agit une nouvelle fois de l'adaptation d'un des premiers jeux de la saga Trails. Il est sorti en 2006.
Nouveaux graphismes, gameplay retravaillé, voix japonaises, anglaises, françaises (entre autres) disponibles... Trails in the Sky 2nd Chapter s'offre même une bande-annonce.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- The Mound: Omen of Cthulhu, un jeu d'horreur en coop
- Corsair lance ses soldes de Noël
Dernières Vidéos
- The Last Ninja Collection + Bonus Games : rétro karate
- Dispatch annoncé sur Nintendo Switch 1 et 2 le 28 janvier
- Dune Awakening dévoile son Chapitre 3
- The Bus dévoile sa date de sortie finale
- Ranger’s Path: National Park Simulator dévoile ses missions
- Retour à Silent Hill : Découvrez l'interview du compositeur Akira Yamaoka
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD