- Trails in the Sky 2nd Chapter pour fin 2026

Publié le Vendredi 19 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Nouveau remake

Sorti il y a quelques semaines, Trails in the Sky 1st Chapter s'offre une suite, prévue pour... la fin de l'année prochaine. Trails in the Sky 2nd Chapter sortira, comme le premier opus, sur PC, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.Le jeu reprend là où le premier opus s'est arrêté. On y suit Estelle, toujours à la rencherche de Joshua, son frère. Et sa route va l'amener à affronter les Exécutants de Ouroboroso. Se déroulant essentiellement dans le Royaume de Liberl, cette quête a toutefois des répercussions sur tout le continent de Zemuria.Le jeu est à nouveau développé par Nihon Falcom Corporation. Il s'agit une nouvelle fois de l'adaptation d'un des premiers jeux de la saga Trails. Il est sorti en 2006.Nouveaux graphismes, gameplay retravaillé, voix japonaises, anglaises, françaises (entre autres) disponibles... Trails in the Sky 2nd Chapter s'offre même une bande-annonce.