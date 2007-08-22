Dernières actus
Grime II, un nouveau Metroidvani...
Hordes of Fate : A Hand of Fate ...
Pizza Slice en démo et en Playt...
Alaska Gold Fever : survie et ri...
Publié le Jeudi 18 décembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Valor Of Man, un nouveau RPG tactique
Avec des éléments de RoguelikeDéveloppé par Legacy Forge et édité par Numskull Games, Valor of Man sortira en 2026 sur PC, via Steam. Il s'agit d'un RPG tactique avec des mécanismes de roguelike.
NIveau scénario, vous allez incarner Alistair, un avatar de la destruction, que la mort envoie récolter les âmes. Parce que la mort est lasse de le fare et son inaction a plongé le monde dans le chaos.
Vous allez devoir combattre d'innombrables ennemis (60 types différents), choisir vos compagnons par les 12 classes de héros disponibles, et les faire évoluer avec quelques 250 capacités, 250 objets et plus de 150 artefacts.
A chaque défaite, vous débloquerez de nouveaux équipements et de nouvelles capacités.
Le jeu propose des niveaux générés ede manière aléatoire et 10 niveaux de difficulté.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
Dernières Vidéos
- The Last Ninja Collection + Bonus Games : rétro karate
- Dispatch annoncé sur Nintendo Switch 1 et 2 le 28 janvier
- Dune Awakening dévoile son Chapitre 3
- The Bus dévoile sa date de sortie finale
- Ranger’s Path: National Park Simulator dévoile ses missions
- Retour à Silent Hill : Découvrez l'interview du compositeur Akira Yamaoka
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD