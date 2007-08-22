Dernières actus
Hordes of Fate : A Hand of Fate ...
Pizza Slice en démo et en Playt...
Alaska Gold Fever : survie et ri...
Warhammer 40,000: Mechanicus II ...
Publié le Jeudi 18 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Grime II, un nouveau Metroidvania
Complètement barréMetroidvania dans un monde surréaliste, Grime II vous plonge dans un monde aussi étrange que dérangeant. Vous incarnez un voleur de forme. Un "sans-forme" qui peut imiter les créatures que vous allez rencontrer.
Selon les formes que vous allez absorber, vous pourrez les réutiliser en combat ou pour parcourir les niveaux. Chaque lieu est halluciné : des onbles géants, des vases démesurées, peuplés de créatures complètement loufoques...
Grime II possède un univers très particulier...
Le jeu est développé par le studio Clover Bite et édité par Kwalee. Il sortira en 2026 sur PC, sur Steam. Une démo gratuite y est d'ores et déjà disponible si vous souhaitez découvrir le jeu.
Une vidéo de gameplay a également été publiée.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
Dernières Vidéos
- The Last Ninja Collection + Bonus Games : rétro karate
- Dispatch annoncé sur Nintendo Switch 1 et 2 le 28 janvier
- Dune Awakening dévoile son Chapitre 3
- The Bus dévoile sa date de sortie finale
- Ranger’s Path: National Park Simulator dévoile ses missions
- Retour à Silent Hill : Découvrez l'interview du compositeur Akira Yamaoka
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD