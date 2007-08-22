Dernières actus
Publié le Jeudi 18 décembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Hordes of Fate : A Hand of Fate Adventure, un nouveau jeu de cartes
Cartes à tuerSérie populaire de jeux de cartes avec deckbuilding, Hand of Fate accueille un nouveau jeu baptisé Hordes of Fate : A Hand of Fate Adventure. Il sortira au deuxième trimestre 2026, sur PC, sur Steam.
Vous allez tenter d'aider le donneur à récupérer son domaine. Zone par zone, carte par carte, vous allez devoir chasser les monstres, les combattre, les exterminer et sécuriser les lieux.
Un héros, des hordes d'ennemis, et vous allez, grâce au deck de cartes que vous aurez créé, booster votre personnage pour qu'il défonce un maximum d'ennemis. Vous augmenterez sa puissance, sa résistance, ses armes... et il deviendra, au fil des parties, de plus en plus puissant.
Plusieurs héros sont à débloquer, chacun avec ses particularités et son armement.
Le jeu est à découvrir en vidéo.
