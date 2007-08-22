Dernières actus
Publié le Jeudi 18 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Alaska Gold Fever : survie et richesses
La ruée vers l'orDéveloppé par Baked Games, Alaska Gold Fever vous envoie en 1896. Quelque chose d'incroyable a été découvert dans les champs froids et sauvages de l'Alaska : un matériau spécial et précieux. Si précieux qu'il a causé un exode de masse… De l'OR !
Dans les forêts, les montagnes et les prairies de l'Alaska, vous allez tenter de trouver un peu d'or. Votre objectif est simple : devenir l'homme le plus riche d'Alaska...
En tant que chercheur d'or, vous devrez être bien préparé si vous voulez réussir. Vêtements chauds, nourriture et équipement approprié seront nécessaires afin de survivre au moins une journée. Vous devrez aussi vous battre contre les éléments, comme les blizzards et de fortes pluies.Il faudra chasser. Il faudra miner. Il faudra taminser. Il faudra aller acheter de l'équipement...
Tout, en Alaska, veut vous tuer.
Le jeu est actuellement en Playtest. Vous pouvez vous y inscrire. Il est prévu sur PC, sur Steam.
