Publié le Jeudi 18 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Life Below : un city-builder sous-marin
Nemo CityLife Below est un city-builder sous-marin. Autrement dit, vous allez devoir non pas créer une ville polluante et essayer de faire vivre des humains dans un milieu inadéquat, mais simplement gérer un récif coralien.
L'océan se meurt. Les écosystèmes sous-marins sont à l'agonie. Et tout le monde s'en branle. Ou presque. Vous allez utiliser le pouvoir du coeur du récif pour recréer des récifs, attirer des espèces particulières avec différentes plantes, bref, redonner vie à la mer.
Le jeu est signé du développeur Megapop, avec Rhianna Pratchett au scénario. Il est édité par Kasedo Games. Il est développé en collaboration avec des biologistes marins.
Une campagne est prévue. Le jeu sortira en 2026, sur PC, sur Steam.
