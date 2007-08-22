Dernières actus
Comment les économies des jeux ...
Pourquoi les sessions de jeu cou...
Laysara : Le Royaume des Sommets...
Lucid Falls : un jeu cauchemarde...
Publié le Jeudi 18 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Varthos - Heir to the Throne : le nouveau hack'n slash est sorti
Porte, monstre, trésorVarthos - Heir to the Throne est un hack'n slash avec des éléments de RPG. Une sorte de Diablo dans lequel vous allez devoir combattre. Pas de scénario particulier si ce n'est : des donjons générés aléatoirement. Des monstres par dizaines. Vous aller dans donjons. Vous tuer monstres. Vous récupérer trésors.
Développé par le studio berlinois de Nightshift Game Development, Varthos - Heir to the Throne est sorti en accès anticipé sur PC, sur Steam. Il est proposé à 24,99 € et est actuellement en promotion.
Notez que le jeu est jouable en solo ou en coop jusqu'à 3 joueurs.
Il n'y a pas de classe fixe. Les héros seront améliorés au fil de leurs parties, de l'expérience et de l'équipement récupérés.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
Dernières Vidéos
- The Last Ninja Collection + Bonus Games : rétro karate
- Dispatch annoncé sur Nintendo Switch 1 et 2 le 28 janvier
- Dune Awakening dévoile son Chapitre 3
- The Bus dévoile sa date de sortie finale
- Ranger’s Path: National Park Simulator dévoile ses missions
- Retour à Silent Hill : Découvrez l'interview du compositeur Akira Yamaoka
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD