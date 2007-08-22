Dernières actus
Publié le Mercredi 17 décembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Quarantine Zone: The Last Check annoncé pour le 12 janvier
Vivre ou survivreUn fléau a ravagé la Terre. Les morts-vivants ont déferlé et détruit la civilisation. La ville autour de vous est en ruines. Vous dirigez un centre de quarantaine, destiné à aider les survivants qui se présentent à vos portes.
Vous allez devoir le gérer, le développer, construire et améliorer les bâtiments, améliorer aussi vos outils... vous pourrez aussi piloter des drones pour attaquer les zombies qui tentent de pénétrer dans le camp.
Il vous faudra, surtout, détecter les infectés. Chaque personne qui se présente devra être analysée. Et acceptée si elle est en bonne santé ou exterminée si elle est infectée.
Quarantine Zone: The Last Check sortira le 12 janvier sur PC, sur Steam. Une démo gratuite est actuellement disponible si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter.
