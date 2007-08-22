Dernières actus
Publié le Vendredi 19 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Retour à Silent Hill : Découvrez l'interview du compositeur Akira Yamaoka
Tout pour la musiqueJames Sunderland est un jeune homme dévasté, depuis la mort de sa femme. Quand il reçoit une lettre d'elle lui demandant de la rejoindre à Silent Hill, il se rend dans la ville...
Voilà de quoi poser l'ambiance. Et l'ambiance, c'est le compositeur Akira Yamaoka qui va y participer. C'est lui qui est en charge de la musique du film Retour à Silent Hill.
Ce nouveau film, inspiré de l'histoire du jeu vidéo Silent Hill 2, sortira le 4 février 2026 au cinéma.
Il s'agit d'un retour dans la franchise des jeux vidéo d'horreur pour Christophe Gans, qui a déjà réalisé le premier film Silent Hill, sorti en 2006. Au casting, Jeremy Irvine, Hannah Anderson, Evie Templeton, Pearse Egan, Roberto Campanella...
Et donc, interview du compositeur, pour le plaisir :
