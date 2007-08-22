Ranger’s Path: National Park Simulator dévoile ses missions

Dernières actus

Retour à Silent Hill : Découvr...

Trails in the Sky 2nd Chapter po...

Évolution de la sécurité pour...

(TEST) Farming Simulator: Signat...

Valor Of Man, un nouveau RPG tac...

 

Publié le Vendredi 19 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Ranger’s Path: National Park Simulator dévoile ses missions

Y'a du boulot

Devenez un garde forestier, avec un chapeau à la con, comme les américains aiment en avoir, grâce à Ranger’s Path: National Park Simulator.

Dans ce "simulateur" de défenseur de la forêt et des ch'tis zanimaux, vous allez devoir vous occuper du parc national du Faremont.

Le jeu est prévu sur PC. Une nouvelle bande-annonce qui dévoile les missions a été mise en ligne.

Pour rappel, vous devrez, dans le jeu, gérer l'ouverture de sentiers, les réparations d'infrastructures comme des tables de pique-nique, des bancs, des panneaux indicateurs, mais aussi récolter les déchets laissés par ces gros porcs de promeneurs, leur indiquer leur chemin, les empêcher de camper n'importe où et, éventuellement, de se faire bouffer par un ours.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date

- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien

- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes

- L'Edito du Dimanche

- The Mound: Omen of Cthulhu, un jeu d'horreur en coop

- Corsair lance ses soldes de Noël

- A.I.L.A : un jeu d'horreur et d'IA

Dernières Vidéos

- The Last Ninja Collection + Bonus Games : rétro karate

- Dispatch annoncé sur Nintendo Switch 1 et 2 le 28 janvier

- Dune Awakening dévoile son Chapitre 3

- The Bus dévoile sa date de sortie finale

- Ranger’s Path: National Park Simulator dévoile ses missions

- Retour à Silent Hill : Découvrez l'interview du compositeur Akira Yamaoka

- Trails in the Sky 2nd Chapter pour fin 2026

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55133-ranger-s-path-national-park-simulator-trailer-video-gameplay