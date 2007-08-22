Dernières actus
Publié le Vendredi 19 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Ranger’s Path: National Park Simulator dévoile ses missions
Y'a du boulotDevenez un garde forestier, avec un chapeau à la con, comme les américains aiment en avoir, grâce à Ranger’s Path: National Park Simulator.
Dans ce "simulateur" de défenseur de la forêt et des ch'tis zanimaux, vous allez devoir vous occuper du parc national du Faremont.
Le jeu est prévu sur PC. Une nouvelle bande-annonce qui dévoile les missions a été mise en ligne.
Pour rappel, vous devrez, dans le jeu, gérer l'ouverture de sentiers, les réparations d'infrastructures comme des tables de pique-nique, des bancs, des panneaux indicateurs, mais aussi récolter les déchets laissés par ces gros porcs de promeneurs, leur indiquer leur chemin, les empêcher de camper n'importe où et, éventuellement, de se faire bouffer par un ours.
