- The Bus dévoile sa date de sortie finale

Publié le Vendredi 19 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Les allemands, c'était plutôt les trains, leur truc, non ?

Accessible actuellement en accès anticipé sur PC, The Bus est annoncé enfin en version finale. Et ce sera pour le 26 mars 2026. Il sera disponible sur PC, donc, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.Dans le jeu, vous être un conducteur de bus à Berlin. Vous devez gérer le traffic, faire attention à respecter le code de la route, mais aussi les horaires et les itinéraires. Vous devrez aussi faire avec la météo.Plusieurs modèles de bus sont proposés. Un mode campagne vous mettra face à diverses problématiques. Vous devrez aussi gérer l'aspect économique en maîtrisant l'expansion de votre flotte.Un mode multijoueur sera aussi de la partie.Et une bande-annonce pour dévoiler tout ça :