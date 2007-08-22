Dernières actus
Publié le Vendredi 19 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
The Last Ninja Collection + Bonus Games : rétro karate
Retour en enfanceSystem 3 Software vient de sortir une compilation de jeux de Ninja... et de karaté... issus des années 80 et 90. Des jeux proposés en différentes versions : C64, Amiga et Spectrum.
Au menu, vous retrouverez The Last Ninja, Last Ninja 2, Last Ninja 3 et Ninja Remix, mais aussi International Karate, IK+ et Bangkok Knights.
7 jeux, au total, qui fleurent bon les années collège et lycée pour bon nombre d'entre nous.
Pas les meilleurs jeux du monde, certes, mais la saga The Last Ninja est franchement fun et réussie. International Karate fut l'un des jeux de baston les plus célèbres de l'époque et reste incontournable dans l'Histoire du jeu vidéo, tout comme IK+. Reste Bangkok Knights, moins réussi, mais pas dénué d'intérêt au final.
Bref, une chouette compilation, qui vient de sortir sur PC, sur Steam. Le petit hic reste sans doute son prix : 29,99 €.
