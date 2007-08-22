Dernières actus
Publié le Vendredi 19 décembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Dispatch annoncé sur Nintendo Switch 1 et 2 le 28 janvier
Super gestion-manDispatch est sorti sur PC et PS5 en octobre dernier. Il a remporté un certain succès et débarque donc sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2 prochainement, pour faire plaisir à (presque) tout le monde. Ce sera pour le 28 janvier prochain.
Pour rappel, Dispatch est un mélange de jeu vidéo et de comédie sous forme de film d'animation, dans lequel vous allez découvrir le quotidien des super-héros. Parce que les super-héros ont eux aussi besoin d'une organisation au poil.
Vous êtes Robert Robertson, alias Mecha-Man. Manquez de bol, votre armure de super-héros a été détruite lors de votre dernier combat contre votre ennemi juré, un super-vilain. Résultat, vous n'êtes plus équipé pour sauver le monde et vous êtes derrière un bureau à gérer le boulot de vos coéquipiers, dans un centre de répartition des missions.
Votre mission consistera à envoyer les super-héros adéquats selon les missions, mais aussi reconstruire votre armure. Et puis, il y a la vie au bureau, ses relations, ses amitiés...
Le jeu est développé par AdHoc Studio, basé à Los Angeles est composé d'anciens développeurs de chez TellTale Games.
