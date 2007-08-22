Dernières actus
Publié le Jeudi 18 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Little Nightmares III est disponible en démo
Le troisième opus de la série montre enfin le bout de son nez !Une nouvelle démo pour Little Nightmares III, le prochain jeu de Bandai Namco Entertainment Europe, est disponible dès aujourd'hui sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Dans cette démo, les joueurs peuvent incarner Low et Alone alors qu'ils tentent de fuir la Nécropole, une ville en ruines où rôde le terrifiant Bébé monstrueux.
La démo de Little Nightmares III est jouable en mode solo ou en mode coopératif en ligne avec des amis qui possèdent la même console. Votre progression ne sera pas transférée dans le jeu final.
Little Nightmares III invite les joueurs à suivre l'histoire de Low et Alone, deux enfants pris au piège dans la Spirale, un monde rempli d'illusions et de dangers. Ils pourront y jouer en solo, avec un compagnon IA ou en mode coopératif en ligne avec un ami.
Little Nightmares III sortira le 10 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.
