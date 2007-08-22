- Dying Light - The Beast est enfin disponible

Publié le Vendredi 19 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Devenez une bête plus féroce que les zombies !

La Bête est enfin libérée ! Nous sommes ravis d'annoncer la sortie mondiale de Dying Light: The Beast. Le jeu est désormais disponible sur Steam, Epic Games, PS5 et Xbox Series X|S.

Vous êtes Kyle Crane. Après avoir été enlevé par le baron et torturé au nom de la science pendant des années, vous êtes parvenu à vous échapper. Mais vos cicatrices sont encore là. Livré à vous-même avec un ADN mi-humain, mi-zombie, vous luttez pour contrôler la bête qui est en vous et le conflit interne qui l'accompagne. Mais si vous voulez vous venger de l'homme responsable de votre transformation, vous devez réussir.

À mi-chemin entre un monde ouvert et un jeu d'action et de survie d'horreur, Dying Light: The Beast se déroule dans la magnifique, mais dangereuse vallée de Castor Woods, où les zombies ont remplacé les touristes. Pour vaincre votre ravisseur, vous devrez former des alliances fragiles et manier les options de combat et de déplacement de votre arsenal.

Mais ne foncez pas tête baissée : dehors, chaque pas est une véritable lutte pour la survie. À la tombée de la nuit, la tension s'intensifie et les horreurs tapies dans l'ombre se révèlent !