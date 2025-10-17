- Keeper : un aperçu inédit

Publié le Vendredi 19 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Xbox nous montre un aperçu de Keeper à travers le Podcast Xbox Officiel

Double Fine Productions et Xbox sont ravis de dévoiler aujourd'hui un aperçu inédit de Keeper à travers le Xbox Wire et le Podcast Xbox Officiel.

Keeper raconte le récit silencieux d'un phare abandonné qui se réveille après des millénaires de sommeil. Guidé par un mystérieux sentiment de destinée et accompagné d'un oiseau de mer mystique nommé Twig, il se lance dans un voyage inattendu à travers des mondes qui dépassent l'entendement.

Attendu pour le 17 octobre 2025 sur Xbox Series X|S, Steam, Keeper se dévoile aujourd'hui avec un premier aperçu exclusif. Sur le Xbox Wire, les fans peuvent découvrir les toutes premières séquences de jeu, tandis que le dernier épisode du Podcast Officiel Xbox met en lumière les coulisses de sa création. Les développeurs de Double Fine y partagent les inspirations, l'histoire, le design et la musique qui façonnent l'univers unique de Keeper.