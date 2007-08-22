Dernières actus
Publié le Vendredi 19 septembre 2025
HYKE: Northern Light(s) vient de sortir
Explorez une région interdite avec vos amies dans cet Action-RPG 2D en vue de dessus.Aniplex, Akatsuki Games et Blast Edge Games sont heureux d'annoncer que leur projet de jeu commun, HYKE: Northern Light(s), est officiellement lancé. Le jeu est maintenant disponible sur Steam, Nintendo Switch et PS5.
Dans un monde dévasté par la guerre entre humains et sorcières... Hyke, une jeune sorcière aux cheveux blancs, s'est lancée dans un grand voyage à la recherche de sa mère. Ses traces la mènent jusqu'à une région inexplorée appelée la « Zone interdite ». Mais le destin de Hyke bascule lorsqu'elle y rencontre les gardiennes de ces lieux...
Voyagez aux quatre coins du monde et bravez les dangers de la « Zone interdite » aux côtés de Hyke, la sorcière campeuse, dans ce jeu de rôle et d'action en 2D en vue de dessus. Au cours de vos aventures, prenez le temps d'écouter de la musique au coin du feu, puis reprenez votre palpitant voyage avec vos alliées.
