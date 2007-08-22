- Arkheron : première bande-annonce

Publié le Vendredi 19 septembre 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Bâtissez votre stratégie et votre identité à la volée en pillant et en combinant des objets en temps réel.

est un jeuPvP rapide et dynamique dans lequel 15 équipes de trois joueurs s'affrontent pour gravir une mystérieuse tour faite de fragments de leurs vies passées. Dans, les objets sont les véritables héros, chacun étant doté de capacités uniques qui influencent la façon de se battre, de s'adapter et de surpasser les autres équipes. Les joueurs élaborent leur stratégie et leur style de jeu en temps réel en récupérant et en combinant des objets, ce qui leur permet de créer des configurations uniques à chaque partie.

En plus de l'annonce, le PDG de Bonfire Studios, Rob Pardo, a partagé ses réflexions sur le développement du jeu dans un billet de blog. Le développement d'Arkheron a été long et difficile, car les idées qui semblaient prometteuses sur papier devaient être testées et retravaillées.

Le système de combat a été l'un des plus grands défis. « Nous avons démoli et reconstruit le système de combat à quatre reprises avant de trouver la bonne version », explique Bonfire Studios. « Ce que nous avons maintenant est rare : un jeu qui semble familier au premier regard, mais qui, une fois en main, révèle son authenticité. »

L'équipe a mis en place une routine quotidienne pour le développement : l'équipe joue au jeu le matin, analyse ce qui fonctionne ou non et fait des ajustements pour le lendemain. Cette routine leur permet de rester concentrés sur ce qui est le plus amusant.



Au fur et à mesure que le jeu a évolué, le studio a élargi le cercle des testeurs. Ils ont d'abord inclus les amis et la famille, puis des joueurs compétitifs pour obtenir de la rétroaction précieuse.

Plus tôt cette année, un test privé a permis de recueillir des informations non seulement sur le profil des joueurs qui sont le plus à l'aise avec le jeu, mais aussi sur la gestion du jeu comme un service en direct.

Avec l'arrivée de la version alpha, Bonfire Studios ouvre le jeu à des milliers de nouveaux joueurs. « Arkheron a une courbe d'apprentissage exigeante et l'intégration est encore en phase précoce », note l'équipe. « Le matchmaking, les robots et les tutoriels sont encore des prototypes, mais ce test est la façon dont nous allons améliorer le jeu ensemble. Les commentaires des joueurs vont façonner Arkheron à l'approche de son lancement. »

Arkheron sera disponible sur Steam, PS5 et Xbox Series.



