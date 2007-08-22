- We Were Here sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 19 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo

Venez resoudre les énigmes de We Were Here avec un ami sur Switch

We Were Here est maintenant disponible sur le Nintendo eShop. Les joueurs sur Nintendo Switch peuvent faire équipe pour résoudre des énigmes complexes. Pour fêter ce lancement, le jeu est offert avec un rabais de 90 %.

We Were Here Too est aussi offert avec un rabais de 5 %, et si vous achetez les deux jeux, vous aurez un rabais de fidélité de 5 % de plus.

Vous pouvez préacheter le troisième jeu de la série, We Were Here Together, le 25 septembre sur le Nintendo eShop. Une démo sera aussi jouable du 25 au 28 septembre au stand de Total Mayhem Games au Tokyo Game Show. La sortie du jeu est prévue pour le 9 octobre.



La série We Were Here, qui inclut We Were Here, We Were Here Too et We Were Here Together, a reçu des améliorations importantes. Cela inclut une refonte visuelle, une mise à jour de l'interface, des paramètres étendus, des traductions supplémentaires, des corrections de bogues et une compatibilité multiplateforme avec PlayStation, Xbox et PC. Ces mises à jour arriveront sur d'autres plateformes d'ici le 9 octobre 2025.

Les jeux We Were Here seront entièrement compatibles avec la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2. Pour y jouer, un abonnement Nintendo Switch Online et un casque d'écoute avec microphone seront nécessaires.

Vous pouvez obtenir We Were Here et We Were Here Too, et préacheter We Were Here Together sur le Nintendo eShop dès maintenant.



