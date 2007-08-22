Dernières actus
(TEST) Gears of War Reloaded (PC...
Vampire : The Masquerade – Blo...
Publié le Vendredi 19 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
We Were Here sur Nintendo Switch
Venez resoudre les énigmes de We Were Here avec un ami sur Switch
We Were Here est maintenant disponible sur le Nintendo eShop. Les joueurs sur Nintendo Switch peuvent faire équipe pour résoudre des énigmes complexes. Pour fêter ce lancement, le jeu est offert avec un rabais de 90 %.
We Were Here Too est aussi offert avec un rabais de 5 %, et si vous achetez les deux jeux, vous aurez un rabais de fidélité de 5 % de plus.
Vous pouvez préacheter le troisième jeu de la série, We Were Here Together, le 25 septembre sur le Nintendo eShop. Une démo sera aussi jouable du 25 au 28 septembre au stand de Total Mayhem Games au Tokyo Game Show. La sortie du jeu est prévue pour le 9 octobre.
La série We Were Here, qui inclut We Were Here, We Were Here Too et We Were Here Together, a reçu des améliorations importantes. Cela inclut une refonte visuelle, une mise à jour de l'interface, des paramètres étendus, des traductions supplémentaires, des corrections de bogues et une compatibilité multiplateforme avec PlayStation, Xbox et PC. Ces mises à jour arriveront sur d'autres plateformes d'ici le 9 octobre 2025.
Les jeux We Were Here seront entièrement compatibles avec la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2. Pour y jouer, un abonnement Nintendo Switch Online et un casque d'écoute avec microphone seront nécessaires.
Vous pouvez obtenir We Were Here et We Were Here Too, et préacheter We Were Here Together sur le Nintendo eShop dès maintenant.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)