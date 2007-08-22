Dernières actus
Publié le Vendredi 19 septembre 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Cosmo Tales arrive en 2026
Passez instantanément d'une réalité à une autre pour affronter vos ennemis !Suite à son annonce lors de la Gamescom 2025, Bohemia Interactive dévoile aujourd'hui une toute nouvelle bande-annonce de Cosmo Tales, la dernière création en date du studio. Le jeu a d'abord été présenté à huis clos aux journalistes, c'est donc la première fois que le public découvre ces images de cette aventure spatiale à travers les dimensions.
Cosmo Tales est un jeu d'action-aventure solo à la troisième personne où vous pilotez un véhicule futuriste capable de passer d'une dimension à l'autre. Chaque dimension a ses propres règles, ses propres mécanismes et sa propre direction artistique. Le jeu est conçu pour être accessible aux joueurs occasionnels, tout en offrant de la profondeur et des défis aux joueurs chevronnés.
- Naviguez entre les dimensions : Remodelez l'espace d'un simple clic. Tout change lorsque vous passez d'une dimension à l'autre : le style de jeu, les graphismes et les règles du monde s'adaptent à vos besoins.
- Des combats spatiaux à la troisième personne : Préparez-vous à des combats explosifs et à des cascades de haut vol. Affrontez des adversaires redoutables et résolvez des énigmes uniques.
- Des mondes entièrement créés à la main : Les univers colorés de Cosmo Tales ressemblent à de véritables anthologies de science-fiction, avec des planètes en forme de beignet et des déserts cosmiques. La direction artistique est un mélange de science-fiction rétro des années 1970 et de bandes dessinées indépendantes modernes.
- Une aventure épisodique : Chaque secteur est un épisode indépendant, rempli de personnages loufoques, de rebondissements inattendus et de péripéties interdimensionnelles.
- Un compagnon de route : Votre cosmobile n'est pas qu'un moyen de transport, c'est un personnage à part entière qui a sa propre voix, ses pensées, ses sentiments et son humour.
Cosmo Tales sera disponible en accès anticipé en 2026. Pour en savoir plus et pour ajouter le jeu à votre liste de souhaits, visitez sa page Steam et suivez Bohemia Interactive sur Twitter, Facebook et Instagram.
