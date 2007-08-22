(TEST) Gears of War Reloaded (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 18 septembre 2025 à 12:00:00 par Anthony Razafinjatovo

Un jeu emblématique qui a un peu mal vieillit

20 ans après,revient en version Reloaded qui' n'est ni plus ni moins qu'un remaster de l'Ultimate Edition. Les fans et surtout les vieux puvent replonger dans l'univers de ce jeu mytique. Mais attention au gameplay ! Il vous faudra un temps d'adaptation pour bien magner vos armes. Et encore je ne parle pas de vos alliés à l'IA aussi intelligente qu'un doigt de pied. Préparez-vous à recommencer les missions.Côté graphismes, c'est globalement correct mais vous aurez des chutes de FPS durant les cinématiques. Pour ce qui est de la colorimétrie, un gris ambiant terne vous accompagnera durant toute votre partie. L'architecture et le bestiaire sont fidèles à la patte de. Et pour les amoureux du multijoueur, vous aurez largement de quoi vous occuper entre amis ! N'hesitez pas à lire le test complet pour plus de détails sur ce vieux jeu.