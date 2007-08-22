Dernières actus
Publié le Samedi 20 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
GOG, les soldes du week-end
Des prix intéressantsChaque semaine, GOG nous propose de nouvelles soldes aussi bien sur les jeux du moment que sur les vieux jeux. Comme chaque semaine, on vous propose une sélection des jeux en soldes sur la plateforme. Vous pouvez toujours cliquer sur les liens pour directement aller voir les offres sur le site.
les jeux d'action en soldes :
- Alan Wake
- Alan Wake's American Nightmare
- Control Ultimate Edition
- Kane & Lynch 2 : Dog Days - Complete Edition
- Kane and Lynch : Dead Men
- Lords of the Fallen Game of the Year Edition 2014
- Sleeping Dogs: Definitive Edition
- Hitman : Blood Money
- Hitman : Absolution
- Hitman 2 : Silent Assassin
- Hitman 3 : Contracts
- Hitman : Codename 47
- Mortal Kombat 1+2+3
- Mortal Kombat 4
- Middle-earth : Shadow of Mordor Game of the Year Edition
- Beyond Good & Evil
- FATE: Reawakened
- Rayman 3 : Hoodlum Havoc
- Rayman 2 : The Great Escape
- RoboCop : Rogue City - Alex Murphy Edition
- RoboCop : Rogue City
- Just Cause 2 - Complete Edition
- Far Cry 2 : Fortune's Edition
- EVERSPACE
- Tomb Raider GOTY
- Tomb Raider IV-VI Remastered
- Deadly Premonition : Director's Cut
- Prince of Persia : The Sands of Time
- Nox
- Thief Gold
- Dying Light : Definitive Edition
- Hotline Miami
- The Saboteur
- Freedom Fighters
- Torchlight II
- Crysis
- Prince of Persia: Warrior Within
- Frostpunk : Game of the Year Edition
- Sudden Strike 4 : Complete Collection
- Sudden Strike 3
- Sudden Strike 2 Gold
- Sudden Strike Gold
- The Settlers 2 : 10th Anniversary
- Gangsters : Organized Crime
- Banner Saga
- Banner Saga 3
- Banner Saga 2
- Settlers 3 : Ultimate Collection
- The Settlers 4: Gold Edition
- Songs of Conquest
- Gord - Ultimate Edition
- Supreme Commander Gold Edition
- Kenshi
- Total Annihilation: Commander Pack
- Total Annihilation: Kingdoms + Iron Plague
- UBOAT
- Iron Harvest Deluxe Edition
- EARLY ACCESS He is Coming
- BATTLETECH - Mercenary Collection
- Frostpunk
- Warhammer 40,000: Sanctus Reach
- Anno 1404: Gold Edition
- Warhammer 40,000: Dawn of War - Anniversary Edition
- Yes, Your Grace 2: Snowfall
- Yes, Your Grace
- Stellaris: Starter Edition
- DLC Stellaris: Galactic Paragons
- DLC Stellaris: MegaCorp
- Aircraft Carrier Survival
- The Riftbreaker
- Aven Colony
- ANSTOSS 3: Der Fußballmanager
- Anstoss 2 Gold Edition
- Anstoss
- OlliOlli2: Welcome to Olliwood
- OlliOlli
- RC Cars
- Soccer Kid
- Jaleco Sports: Goal!
- EARLY ACCESS GOAL! The Club Manager
- Cursed to Golf
- Legend Bowl
- Anstoss 1-3 Bundle
- Ultimate Ski Jumping 2020
- Worms Crazy Golf
- Tennis Antics
- KURT - DER FUSSBALLMANAGER
- Links LS: 1998 Edition
- Links 386 Pro
- Links: The Challenge of Golf
- Sensible World of Soccer 96/97
- Power Punch II
- Fiendish Freddy's Big Top o' Fun
- Zany Golf
- Jaleco Sports: Bases Loaded
