- HYKE: Northern Light(s) est en réduction

Publié le Lundi 22 septembre 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Explorez une région interdite avec vos amies !

Aniplex, Akatsuki Games et Blast Edge Games ont le plaisir d'annoncer que leur projet de jeu commun, HYKE: Northern Light(s), est officiellement lancé aujourd'hui sur Steam, Nintendo Switch et PS5.

Dans un monde dévasté par la guerre entre humains et sorcières, Hyke, une jeune fille aux cheveux blancs, part en voyage à la recherche de sa mère, une sorcière. Elle finit par pénétrer dans des terres inexplorées appelées « Zones interdites ». Le destin de Hyke se met en marche lorsqu'elle rencontre les sorcières « Meteos », qui gardent les zones interdites.

Pour fêter sa sortie, une réduction de 10 % est offerte sur Steam et dans la boutique My Nintendo jusqu'au 3 octobre 2025.