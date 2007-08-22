- Call to Arms: Panzer Elite en accès anticipé

Publié le Lundi 22 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Participez à des combats réalistes et tactiques sur des champs de bataille historiques !

Ceci n'est pas un exercice. Les chars allemands ont été aperçus à l'horizon, se déplaçant rapidement et se rapprochant. Le 19 septembre, Call to Arms: Panzer Elite a lancé son offensive en accès anticipé sur Steam. L'objectif est plus que du simple divertissement, c'est un appel aux joueurs à rejoindre la ligne de front et à donner des commentaires essentiels pour aider à façonner un jeu exceptionnel.

L'aventure en accès anticipé de Call to Arms: Panzer Elite commence avec le premier chapitre de sa campagne en France, où les joueurs commandent un peloton de chars allemands dans une mission désespérée pour arrêter l'avancée des Alliés. Pendant cette période, le développeur, Digitalmind Software, publiera des mises à jour régulières, incluant de nouvelles missions de campagne, d'autres chars et véhicules blindés, ainsi que du nouveau contenu PvP et des fonctionnalités pour les joueurs.

Les joueurs peuvent choisir l'édition standard qui offre le jeu complet pour 29,99 €. Pour la première semaine de l'accès anticipé, un rabais de lancement de 10 % sera disponible.

Une mise à jour vers la Deluxe Edition ajoute des cartes d'escarmouche supplémentaires pour le multijoueur ou le jeu en solo, ainsi que des apparences pour trois véhicules. Elle sera offerte à 19,99 € et recevra également le rabais de lancement.

La Deluxe Edition contient :