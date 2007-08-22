Dernières actus
Holiday Motel Simulator est en a...
TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SA...
HYKE: Northern Light(s) est en r...
Publié le Lundi 22 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Call to Arms: Panzer Elite en accès anticipé
Participez à des combats réalistes et tactiques sur des champs de bataille historiques !
Ceci n'est pas un exercice. Les chars allemands ont été aperçus à l'horizon, se déplaçant rapidement et se rapprochant. Le 19 septembre, Call to Arms: Panzer Elite a lancé son offensive en accès anticipé sur Steam. L'objectif est plus que du simple divertissement, c'est un appel aux joueurs à rejoindre la ligne de front et à donner des commentaires essentiels pour aider à façonner un jeu exceptionnel.
L'aventure en accès anticipé de Call to Arms: Panzer Elite commence avec le premier chapitre de sa campagne en France, où les joueurs commandent un peloton de chars allemands dans une mission désespérée pour arrêter l'avancée des Alliés. Pendant cette période, le développeur, Digitalmind Software, publiera des mises à jour régulières, incluant de nouvelles missions de campagne, d'autres chars et véhicules blindés, ainsi que du nouveau contenu PvP et des fonctionnalités pour les joueurs.
Les joueurs peuvent choisir l'édition standard qui offre le jeu complet pour 29,99 €. Pour la première semaine de l'accès anticipé, un rabais de lancement de 10 % sera disponible.
Une mise à jour vers la Deluxe Edition ajoute des cartes d'escarmouche supplémentaires pour le multijoueur ou le jeu en solo, ainsi que des apparences pour trois véhicules. Elle sera offerte à 19,99 € et recevra également le rabais de lancement.
La Deluxe Edition contient :
-
Trois missions de conquête supplémentaires : "The Height 285", "Operation Winterpfad" et "Base La Hague"
-
Trois apparences exclusives pour véhicules : PZKPFW. II "Luchs", PZKPFW. IV Ausf. G et PZKPFW. VI "Tiger"
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
Dernières Vidéos
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- KILLER INN : plus d'infos sur la deuxième bêta
- Jump Space est disponible en accès anticipé
- Call to Arms: Panzer Elite en accès anticipé
- Holiday Motel Simulator est en accès anticipé
- TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE est disponible
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)