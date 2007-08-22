- KILLER INN : plus d'infos sur la deuxième bêta

Publié le Lundi 22 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Le temps d'une nuit, participez à un jeu unique mêlant assassinat, tromperie et déduction.

Square Enix a dévoilé des informations sur la deuxième bêta fermée de KILLER INN, le jeu d'action et d'enquête de Tactic Studio en collaboration avec TBS Games.

L'équipe de développement a tenu compte des commentaires des participants à la première bêta en juillet. Voici les nouveautés que vous pourrez découvrir lors de cette deuxième bêta fermée, qui aura lieu du 4 au 13 octobre.

