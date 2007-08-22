Dernières actus
Jump Space est disponible en acc...
Call to Arms: Panzer Elite en ac...
Holiday Motel Simulator est en a...
TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SA...
Publié le Lundi 22 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
KILLER INN : plus d'infos sur la deuxième bêta
Le temps d'une nuit, participez à un jeu unique mêlant assassinat, tromperie et déduction.
Square Enix a dévoilé des informations sur la deuxième bêta fermée de KILLER INN, le jeu d'action et d'enquête de Tactic Studio en collaboration avec TBS Games.
L'équipe de développement a tenu compte des commentaires des participants à la première bêta en juillet. Voici les nouveautés que vous pourrez découvrir lors de cette deuxième bêta fermée, qui aura lieu du 4 au 13 octobre.
L'équipe de développement a recueilli les commentaires de la première bêta fermée et a apporté des améliorations au jeu. Voici ce qui vous attend dans la nouvelle version.
-
Zones sûres : Lorsqu'un joueur entre dans une zone réservée au personnel, il devient invulnérable pendant 30 secondes. Pendant ce temps, il ne peut pas attaquer ou voler d'objets. Une fois la période terminée, il peut à nouveau attaquer et être attaqué. Cette mise à jour a été faite en réponse aux commentaires qui indiquaient que les zones sûres ne fonctionnaient pas comme prévu.
-
Les représailles tuent : Un Agneau qui riposte face à un autre Agneau hostile ne sera plus transformé en pierre.
-
Les Loups qui s'entretuent : Les Loups qui se tuent entre eux seront maintenant pénalisés, tout comme c'est le cas avec les Agneaux.
-
Autres changements :
-
Les Gardiens ne régénèrent plus leurs PV. Leurs PV de base ont été plus que doublés.
-
Les armes et les armures ne peuvent plus être volées à la tire.
-
La voleuse, qui a la compétence passive « Mains habiles », peut toujours voler des armes et des armures aux autres joueurs.
-
Les joueurs ne peuvent plus voler les objets dans le coffre d'un autre joueur pendant un court instant après son ouverture.
-
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
Dernières Vidéos
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- KILLER INN : plus d'infos sur la deuxième bêta
- Jump Space est disponible en accès anticipé
- Call to Arms: Panzer Elite en accès anticipé
- Holiday Motel Simulator est en accès anticipé
- TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE est disponible
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)