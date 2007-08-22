Dernières actus
TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SA...
HYKE: Northern Light(s) est en r...
Publié le Lundi 22 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Holiday Motel Simulator est en accès anticipé
Nettoyez, réparez, décorez et gérez les réservations
Imaginez hériter d'un petit chalet au bord de la mer. Qui n'a jamais rêvé de ça ? Dans Holiday Motel Simulator, vous avez un complexe hôtelier entier au bout des doigts, peut-être un peu délabré, mais avec un peu de nettoyage et de peinture, il peut vite retrouver son éclat. Le plaisir commence par le nettoyage, la réparation des dégâts et le remplacement des meubles. Vous serez surpris de voir à quel point les clients peuvent se plaindre de petites choses comme un robinet qui fuit, des armoires qui tombent en morceaux ou des graffitis au-dessus du lit.
Un hôtel ne se résume pas à des lits confortables et à des chambres propres : les clients s'attendent aussi à un peu de plaisir ! Il ne vous faudra pas longtemps pour vous occuper des attractions supplémentaires pour rendre leur séjour au paradis plus agréable. En plus de prendre soin des résidents, vous devrez aussi gérer une petite boutique et un bar de plage. Vous devrez servir des boissons et des collations aux touristes et vous occuper des tâches quotidiennes. Vous serez surpris par ce que certains clients peuvent laisser derrière eux...
Bien que Holiday Motel Simulator soit un jeu qui se veut relaxant, la gestion du budget et l'accomplissement des tâches seront essentiels pour faire de votre hôtel une destination de vacances prisée. Heureusement, dans ce monde, l'été dure toute l'année !
L'accès anticipé n'est que le début d'une aventure que Red Phoenix Interactive veut vivre avec les joueurs. C'est pourquoi le jeu sera développé à partir des commentaires et des suggestions de la communauté, avec des mises à jour régulières prévues. La version complète, dont le lancement est prévu en 2026, inclura de nouveaux mécanismes, lieux et événements spéciaux.
Holiday Motel Simulator est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam. Le jeu est offert au prix de 14,99 $, avec un rabais de lancement de 15 %.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
Dernières Vidéos
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- KILLER INN : plus d'infos sur la deuxième bêta
- Jump Space est disponible en accès anticipé
- Call to Arms: Panzer Elite en accès anticipé
- Holiday Motel Simulator est en accès anticipé
- TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE est disponible
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)