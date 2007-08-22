- Holiday Motel Simulator est en accès anticipé

Publié le Lundi 22 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo

Nettoyez, réparez, décorez et gérez les réservations

Imaginez hériter d'un petit chalet au bord de la mer. Qui n'a jamais rêvé de ça ? Dans Holiday Motel Simulator, vous avez un complexe hôtelier entier au bout des doigts, peut-être un peu délabré, mais avec un peu de nettoyage et de peinture, il peut vite retrouver son éclat. Le plaisir commence par le nettoyage, la réparation des dégâts et le remplacement des meubles. Vous serez surpris de voir à quel point les clients peuvent se plaindre de petites choses comme un robinet qui fuit, des armoires qui tombent en morceaux ou des graffitis au-dessus du lit.

Un hôtel ne se résume pas à des lits confortables et à des chambres propres : les clients s'attendent aussi à un peu de plaisir ! Il ne vous faudra pas longtemps pour vous occuper des attractions supplémentaires pour rendre leur séjour au paradis plus agréable. En plus de prendre soin des résidents, vous devrez aussi gérer une petite boutique et un bar de plage. Vous devrez servir des boissons et des collations aux touristes et vous occuper des tâches quotidiennes. Vous serez surpris par ce que certains clients peuvent laisser derrière eux...

Bien que Holiday Motel Simulator soit un jeu qui se veut relaxant, la gestion du budget et l'accomplissement des tâches seront essentiels pour faire de votre hôtel une destination de vacances prisée. Heureusement, dans ce monde, l'été dure toute l'année !

L'accès anticipé n'est que le début d'une aventure que Red Phoenix Interactive veut vivre avec les joueurs. C'est pourquoi le jeu sera développé à partir des commentaires et des suggestions de la communauté, avec des mises à jour régulières prévues. La version complète, dont le lancement est prévu en 2026, inclura de nouveaux mécanismes, lieux et événements spéciaux.



Holiday Motel Simulator est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam. Le jeu est offert au prix de 14,99 $, avec un rabais de lancement de 15 %.



