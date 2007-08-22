Steam et ses meilleures ventes

Publié le Lundi 22 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo

 

Steam et ses meilleures ventes

D'anciens jeux comme des nouveaux, tous très populaires !

Steam nous présente le classement des meilleures ventes selon le chiffre d'affaire. Ce classement répertorie une centaine de jeux vidéo et je vous présente une petite liste de ces derniers :
  • EA SPORTS FC 26
  • Dying Light : The Beast
  • Counter-Strike 2
  • Jump Space
  • Steam Deck
  • Borderlands 4 
  • Cyberpunk 2077
  • Hollow Knight : Silksong
  • Megabonk
  • NBA 2K26
  • THRONE AND LIBERTY
  • Battlefield 6
  • Sonic Racing : CrossWorlds
  • Cyberpunk 2077 : Édition Ultime
  • Path of Exile 2 
  • Trails in the Sky 1st Chapter 
  • Cyberpunk 2077 : Phanto Liberty
  • Apex Legends 
  • Baldur's Gate 3
  • Clair Obscur : Expedition 33
  • Hades
  • Hollow Knight
  • Warborne Above Ashes 
  • Deep Rock Galactic : Survivor
  • Voyagers of Nera 
  • Dota 2
  • HELLDIVERS 2
  • No, I'm not a Human
  • Hades II
  • skate.
  • Football Manager 26
  • Cult of th Lamb
  • Euro Truck Simulator 2 
  • The Sims 4
  • PEAK
  • Planet Coaster 2
  • Warframe
  • War Thunder
  • Assassin's Creed Shadows
  • Split Fiction
  • The Planet Crafter
  • Dune : Awakening

 

 
image

 

 

 

 

