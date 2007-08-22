Dernières actus
KILLER INN : plus d'infos sur la...
Jump Space est disponible en acc...
Call to Arms: Panzer Elite en ac...
Holiday Motel Simulator est en a...
Publié le Lundi 22 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Steam et ses meilleures ventes
D'anciens jeux comme des nouveaux, tous très populaires !Steam nous présente le classement des meilleures ventes selon le chiffre d'affaire. Ce classement répertorie une centaine de jeux vidéo et je vous présente une petite liste de ces derniers :
- EA SPORTS FC 26
- Dying Light : The Beast
- Counter-Strike 2
- Jump Space
- Steam Deck
- Borderlands 4
- Cyberpunk 2077
- Hollow Knight : Silksong
- Megabonk
- NBA 2K26
- THRONE AND LIBERTY
- Battlefield 6
- Sonic Racing : CrossWorlds
- Cyberpunk 2077 : Édition Ultime
- Path of Exile 2
- Trails in the Sky 1st Chapter
- Cyberpunk 2077 : Phanto Liberty
- Apex Legends
- Baldur's Gate 3
- Clair Obscur : Expedition 33
- Hades
- Hollow Knight
- Warborne Above Ashes
- Deep Rock Galactic : Survivor
- Voyagers of Nera
- Dota 2
- HELLDIVERS 2
- No, I'm not a Human
- Hades II
- skate.
- Football Manager 26
- Cult of th Lamb
- Euro Truck Simulator 2
- The Sims 4
- PEAK
- Planet Coaster 2
- Warframe
- War Thunder
- Assassin's Creed Shadows
- Split Fiction
- The Planet Crafter
- Dune : Awakening
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
Dernières Vidéos
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- KILLER INN : plus d'infos sur la deuxième bêta
- Jump Space est disponible en accès anticipé
- Call to Arms: Panzer Elite en accès anticipé
- Holiday Motel Simulator est en accès anticipé
- TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE est disponible
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)