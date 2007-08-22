- Painkiller est sorti

Publié le Mercredi 22 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

C'est parti pour le massacre

Painkiller vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. On vous rappelle que c'est le reboot de la saga débutée en 2004 et signée People Can Fly.Changement de studio, toutefois, pour ce remake signé Anshar Studios, sous l'égide de 3D Realms.Le jeu est proposé en deux version : une édition standard à 39,99 € et une édition Deluxe (avec 3 DLC post-lancement et un pack de skins) à 49,99 €.Niveau scénario, c'est un prétexte à flinguer à tout va : vous avez été envoyé en enfer, après avoir mal agi au paradis. Vous avez une chance de vous racheter, en butant du démon à tour de bras.Et c'est jouable en solo ou en coop jusqu'à 3 joueurs.