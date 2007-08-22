Dernières actus
Publié le Mardi 21 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Beyond the Grove, un nouveau roguelite avec des champignons
Comme entre vos doigts de piedSigné du studio indépendant, et fraîchement sorti de terre, Not A Duck, le jeu Beyond the Grove est un roguelite stratégique qui sortira le 4 novembre prochain sur PC, sur Steam. Il sera proposé en accès anticipé.
Mêlant stratégie en temps réel et au tour par tour, le jeu vous met dans la peau du Gardien des Bois qui doit combattre un mystérieux fléau.
Vous allez alors invoquer des guerriers champignons pour vous prêter main forte.
Des dizaines de cartes, avec des objectifs divers, vous attendent dans le jeu. Vous fabriquez vos golems, avec plus de 50 modèles proposés, à débloquer au fil de votre progression, vous renforcez vos unités, grâce ) plus d'une centaine de bénédictions qui ajoutent des bonus offensifs ou défensifs, et vous partez à l'assaut, laissant le combat se dérouler sous vos yeux.
Voici une petite vidéo pour illustrer tout ça :
