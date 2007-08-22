Dernières actus
Publié le Mardi 21 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Jester: A Foolish Ritual, un jeu d'horreur pour Halloween
Un jeu pour les bouffonsJester: A Foolish Ritual est un jeu signé Fire Foot Studios, un petit studio indépendant situé en Belgique. Il s'agit d'un jeu d'horreur et de survie, en coopération, qui se déroule dans un château médiéval.
Le jeu sortira le 31 octobre, pour Halloween, sur PC, via Steam.
Vous incarnez un chevalier déchu qui se réveille dans un château abandonné. Le seul moyen de revoir la lumière est d'accomplir un rituel sacré, dans le but de bannir le bouffon maléfique qui hante les lieux.
Pièges, ennemis, boîtes surprises pas forcément avec bonus... tout sera fait pour vous empêcher de réussir.
Le jeu peut aussi se jouer en solo.
