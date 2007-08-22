Dernières actus
Publié le Lundi 20 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Intellivision Sprint : une nouvelle console rétro pour Noël
Ça coûte un brasAnnoncée pour le 23 décembre, mais déjà en précommande, l'Intellivision Sprint arrivera juste avant Noël pour raviver la flamme de votre enfance...
Il sagit d'une Intellivision revisitée, avec quelques 45 jeux inclus.
Sortie en 1980, l'Intellivision devait concurrencer l'Atari VCS (2600). Si elle n'y arrivera pas vraiment, elle est toutefois resté comme une console phare des années 80, avec quelques jeux cultes qui viendront grossir sa ludothèque.
Dans les 45 jeux inclus de cette version, on retrouve notamment des jeux de sport tels que Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis et Super Pro Football, mais aussi des jeux de stratégie comme B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle ou encore Utopia, ou encore des titres bien connus des fans comme Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice et Boulder Dash.
Elle embarque deux manettes sans fil, une sortie HDMI et un port USB-A pour rajouter des jeux.
Elle sera surtout vendu bien trop chère, puisque son prix est affiché à 139,99 €.
