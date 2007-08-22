Dernières actus
Publié le Lundi 20 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Little Corners : faites des décors de décos sur PC
Moui ?Little Corners est un petit jeu indé prévui le 13 novembre sur PC, sur Steam, qui vous plonge dans la folie des DIY (Do It Yourself) à base de décors à réaliser avec plein de petits objets.
Vous débutez avec un décor (un coin de pièce) avec un thème particulier et vous le décorez via des planches de stickers. Au final, ça donne une pièce encombrée d'innombrables objets, mais il paraît que c'est mignon.
Pas de limite de temps, pas de contrainte particulière, juste... de la détente.
Vous pourrez aussi partager vos créations avec les autres joueurs.
